COVID: 75.861 NUOVI CASI E 325 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ ALL’11.1 PER CENTO

ROMA – Sono 75.861 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, contro i 81.367 di ieri e soprattutto i 112.691 di giovedì scorso: una riduzione su base settimanale del 33%.

I tamponi processati sono stati 683.715 (ieri 731.284) con un tasso di positività rimasto stabile all’11,1%.

I decessi sono 325 (ieri 384): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 150.221.

Per il terzo giorno consecutivo le ospedalizzazioni registrano un segno meno: le terapie intensive scendono di 28 unità (ieri -26) con 83 ingressi del giorno, e sono 1.322 totali mentre i ricoveri ordinari sono 578 in meno (ieri -405), 17.354 in tutto.

I dimessi guariti delle ultime 24 ore sono 137.221 (ieri 134.460) per un totale che sale a 9.960.136. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in netto calo, 61.351 in meno (ieri -53.175) e scendono a 1.813.274. Di questi 1.794.598 pazienti sono in isolamento domiciliare.

Anche oggi la regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 8.395 contagi, seguita da Lazio (+8.133), Veneto (+7.427), Campania (+7.362), Sicilia (+7.194) ed Emilia Romagna (+5.947).