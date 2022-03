COVID: 77.621 NUOVI CASI E 170 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 14.8 PER CENTO

ROMA – È in una fase di plateau la curva epidemica in Italia, assestata dopo alcuni giorni di lieve calo.

I nuovi casi sono 77.621, contro i 99.457 di ieri ma soprattutto i 76.260 di mercoledì scorso: un lieve aumento su base settimanale del 2%. I tamponi processati sono 524.899 (ieri 660.708), con un tasso di positività che scende dal 15% al 14,8%.

I decessi sono 170 (ieri 177): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 159.224.

In calo le terapie intensive, 6 in meno (ieri invariate) con 50 ingressi del giorno, e salgono a 481, mentre rimangono in crescita i ricoveri ordinari, 131 in più (ieri +244), 9.871 in tutto.

I casi totali salgono a 14.567.990. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 55.303 (ieri 87.297) per un totale che sale a 13.125.950. Gli attualmente positivi salgono di 15.938 unità nelle ultime 24 ore (ieri +12.822) arrivando a 1.282.816. Di questi 1.272.464 pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 9.479 contagi, seguita da Lazio (+8.957), Campania (+8.469), Veneto (+7.874) e Puglia (+7.683).