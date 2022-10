L’AQUILA – Oggi in Abruzzo si sono verificati 789 nuovi positivi.

Si registra 1 deceduto (risalente ai giorni scorsi), I guariti sono 726.

Si attestano dunque a 16652 fli attualmente positivi (+62) di cui 172 ricoverati in area medica (-5) e 8 in terapia intensiva (invariato). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (208), Chieti (229), Pescara (178), Teramo (163), fuori regione (8), in accertamento (3).