COVID: 8.292 NUOVI CASI 139 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 3.6 PER CENTO

ROMA – Scende ancora la curva dei contagi in Italia registrando 8.292 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, contro i 10.176 della giornata di ieri, (- 1.884).

Dato che risente anche del calo dei numeri dei tamponi effettuati: 226.006, contro i 338.436 della giornata precedente. In lieve aumento il tasso di positività che passa dal 3% di ieri al 3,6% di oggi. Il numero dei morti nelle ultime 24 ore è di 139, (ieri 224) per un totale di vittime dall’inizio della pandemia di 122.833.

Le 139 vittime rappresentano il numero più basso dallo scorso 25 ottobre, quando se ne registrarono 128.

Le terapie intensive sono 19 in meno ( ieri – 42) con 103 ingressi del giorno (ieri 110) e ora sono in tutto 2.192, mentre i ricoveri ordinari sono diminuiti di 379 unità (ieri 532), 15.420 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi giornalieri è sempre la Lombardia con 1.326 nuovi positivi. Segue la Campania (+1.233), Lazio (+788), Toscana (+713), Emilia Romagna (+650), Puglia (+646), Piemonte (+592). I contagi totali salgono a 4.111.210. Il numero dei guariti aumenta di 14.416 unità (ieri 17.394), per un totale di 3.604.523 dall’inizio della pandemia. Diminuiscono ancora gli attualmente positivi, 6.266 in meno (ieri -7.444): gli attualmente positivi sono 383.854, di cui in isolamento domiciliare 366.242 pazienti.