COVID: 8.569 NUOVI CASI E 67 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 1.4 PER CENTO

ROMA – Sono 8.569 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, contro i 7.891 di ieri: mai così tanti dall’8 maggio scorso. Con 595.812 tamponi, oltre centomila più di ieri, tanto che il tasso di positività cala leggermente all’1,4% (ieri 1,6%).

In aumento anche il trend dei decessi, 67 oggi (ieri 60), per un totale di 132.618 vittime dall’inizio dell’epidemia. Frena invece la crescita delle terapie intensive, che segnano -1 (ieri +2) con 37 ingressi del giorno, scendendo a 422, mentre sono ancora in rialzo i ricoveri ordinari, +62 (ieri +11), 3.509 in tutto.

I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 4.835.435. I guariti sono 4.569 (ieri 2.654) per un totale di 4.595.897. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 4.061 in

più (ieri +2.654), che salgono a 106.920. Di questi, sono in isolamento domiciliare 102.989 pazienti.

La regione con più casi odierni è il Veneto (+1.077), seguita dalla Lombardia (+1.066), tornate entrambe dopo mesi sopra quota mille, e poi Campania (+959), Lazio (+894) e Friuli Venezia Giulia (650).