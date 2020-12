ROMA – Sono 8.913 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 305. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 59.879 tamponi. Il tasso di positività è del 14,88%, in ulteriore aumento rispetto al 12,8% di ieri (+2%).

