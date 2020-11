COVID: 80 ALUNNI IN QUARANTENA A PESCARA, TOTALE SALE A 1.147

PESCARA – Salgono a 1.147 gli alunni delle scuole comunali di Pescara, in isolamento fiduciario a causa dei contagi da Coronavirus.

Come si legge infatti sul quotidiano Il Centro, da oggi partiranno le lezioni a distanza per circa 80 bambini, tra la primaria Pineta Dannunziana di via Scarfoglio e la secondaria Virgilio in quarantena, dopo la scoperta di un bambino e una insegnante positivi.

Da domani sarà invece avviata la bonifica delle aule chiuse per Covid mentre, nei prossimi giorni, tutti gli studenti saranno sottoposti a tampone dai sanitari della Asl.

L’assessore all’Istruzione Gianni Santilli ha intanto comunicato che sono in arrivo i 170 tablet da consegnare ai 10 comprensivi chiusi nei giorni scorsi.

