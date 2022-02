COVID: 81.367 NUOVI CASI E 364 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ ALL’11.1 PER CENTO

ROMA -Sono 81.367 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, contro i 101.864 di ieri e soprattutto i 118.994 di mercoledì scorso: una riduzione su base settimanale del 32%.

I tamponi processati sono stati 731.284 (ieri 999.095), con un tasso di positività salito all’11,1% (dal 10,2%).

I decessi sono 364 (ieri 415): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 149.896.

Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 26 in meno (ieri -47) con 90 ingressi del giorno, e scendono a 1.350 totali mentre i ricoveri ordinari sono 405 in meno (ieri -338), 17.932 in tutto.

I dimessi guariti delle ultime 24 ore sono 134.460 per un totale che sale a 9.822.915. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in netto calo, 53.175 in meno e scendono a 1.874.625. Di questi 1.855.343 pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 9.374 contagi, seguita dal Lazio (+7996), Campania (+7948), Veneto (+7903) ed Emilia Romagna (+7463).