COVID: 84 NUOVI CASI A L’AQUILA, 57 A TERAMO, 51 A PESCARA, LE CITTA’ CON PIU’ CONTAGI

L’AQUILA – Tra le località abruzzesi con più nuovi casi di Coronavirus si sono L’Aquila, con 84, Teramo (57) e Sulmona (25). Ottantasette i contagi recenti nell’area metropolitana: 51 a Pescara, 24 a Montesilvano e 12 a Spoltore. Venti i nuovi casi a Chieti.

Sono 729 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 4953 tamponi: è risultato positivo il 14,72% dei campioni analizzati. Con gli ultimi dati, il totale regionale dall’inizio dell’emergenza ad oggi, supera quota 20mila e arriva a 20.552 casi di Covid-19. Tredici i decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 703. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 97 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 82: 26 in provincia di Chieti, 23 in provincia dell’Aquila, 20 in provincia di Teramo e 13 in provincia di Pescara. I tredici decessi recenti riguardano persone di età compresa tra 62 e 98 anni: sette in provincia di Teramo, due in provincia dell’Aquila, due in provincia di Pescara e due in provincia di Chieti.

Del totale dei casi positivi, 6.454 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+221 rispetto a ieri), 3.988 in provincia di Chieti (+192), 4.200 in provincia di Pescara (+128), 5.511 in provincia di Teramo (+175), 208 fuori regione (+6) e 191 (+7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

