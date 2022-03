COVID: 85.288 NUOVI CASI E 180 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 14.5 PER CENTO

ROMA – Si conferma in salita, ora più netta, la curva epidemica in Italia.

I nuovi casi di Coronavirus sono 85.288, in impennata rispetto ai 28.900 di ieri (quando però, come ogni lunedì, i pochi contagi erano condizionati dai pochi tamponi del weekend), e soprattutto i 60.191 di martedì scorso: un aumento su base settimanale del 42%, e il numero di casi più alto dall’8 febbraio.

I tamponi processati sono 587.015 (ieri 204.877), con un tasso di positività che sale dal 14,1% al 14,5%.

I decessi sono 180 (ieri 129): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 157.177.

Tornano a calare le terapie intensive, 16 in meno (ieri +2) con 51 ingressi del giorno, e arrivano complessivamente a 502, mentre i ricoveri ordinari aumentano ancora, 5 in più (ieri +228), 8.473 in tutto.

I casi totali arrivano a 13.489.319. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 53.349 (ieri 25.834) per un totale che sale a 12.296.018. Ancora in aumento gli attualmente positivi, 32.885 in più (ieri +3.735), e salgono a 1.036.124. Di questi 1.027.149 pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 10.562 contagi, seguita da Lombardia (+9.540), Campania (+9.179), Puglia (+8.211) e Veneto (+7.313).