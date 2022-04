COVID: 87.940 NUOVI CASI E 186 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 15.9 PER CENTO

ROMA – Sono 87.940 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 29.575 di ieri (giorno post-festivo) e, soprattutto, i 99.848 di mercoledi’ scorso.

I tamponi processati sono 554.526 (ieri 182.675) con un tasso di positività che scende dal 16,2% al 15,9%.

I decessi sono 186 (ieri 146): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 163.113.

Le terapie intensive sono 15 in meno (ieri -7), con 34 ingressi del giorno, e scendono a 394 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 173 in meno (ieri +278), 10.155 in tutto.

I casi totali dall’inizio della pandemia salgono a 16.279.754. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 88.545 (ieri 37.462) per un totale che sale a 14.881.965. Gli attualmente positivi sono ancora in lieve calo, 300 in meno (ieri -7.624), 1.234.676 in tutto. Di questi, 1.224.127 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 13.110 contagi, seguita da Campania (+10.785), Veneto (+9.666), Lazio (+8.692) e Puglia (+8.030).