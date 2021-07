COVID: 888 NUOVI CASI E 13 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 1.2 PER CENTO

ROMA – Sono 888 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, contro i 1.391 di ieri.

I casi sono meno di ieri come sempre il lunedì per i pochi tamponi post-weekend: 73.571 oggi, 70 mila in meno, tanto che il tasso di positività sale all’1,2%, per la prima volta sopra quota 1% dal 14 giugno.

I decessi sono 13 (ieri 7), per un totale di 127.788 vittime dall’inizio dell’epidemia. Le terapie intensive sono 3 di meno (ieri invariate) con solo 4 ingressi del giorno, e scendono a 158, mentre i ricoveri ordinari tornano a salire, 15 in più (ieri -13), 1.149 in tutto.

I casi totali salgono così a 4.272.163. I guariti sono 1.529 (ieri 1.318), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.103.949. Gli attualmente positivi tornano a scendere dopo l’aumento di ieri, 655 in meno, e sono 40.426 in tutto, di cui 39.119 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi odierni è il Lazio con 172 nuovi positivi; seguono Sicilia (+150), Emilia Romagna (+118), Veneto (+76) e Campania (+69).