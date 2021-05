COVID: 9.116 NUOVI CASI E 305 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ SCENDE AL 2.9 PER CENTO

ROMA – Sono 9.116 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte dei 5.948 di ieri, ma con un numero di tamponi largamente superiore (315.506 contro 121.829) con un tasso di positività che scende dunque al 2,9% (ieri era 4,9%).

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I morti sono 305, contro i 256 di ieri, per un totale di 121.738 da inizio pandemia. Cala anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari sono 18.176, con un decremento di 219 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva sono 2.423 (con 136 ingressi del giorno), 67 in meno di ieri.

La regione con più casi nuovi di contagio è la Lombardia (+1.354), seguita dalla Campania (+1.331), dalla Puglia (+1.028), dalla Sicilia (+902) e dal Lazio (+803). I casi totali da inizio pandemia sono 4.059.821. I dimessi/guariti sono 3.524.194, con un incremento rispetto al giorno prima di 18.477 unità. In calo gli attuali positivi, -9.669, per un totale complessivo di 413.889. In isolamento domiciliare risultano 393.290 persone.