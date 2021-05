COVID: 9.148 NUOVI CASI E 144 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 5.8 PER CENTO

ROMA – Sono 9.148 i nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 12.965 di ieri. I decessi sono 144 (ieri 226), portando il totale finora a 121.177. Si tratta del dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi. L’ultimo dato analogo era stato registrato il 26 ottobre 2020, quando il bollettino ufficiale indicava la cifra di 141 morti a causa della pandemia.

L’indice di positività risale al 5,8% dal 3,4% di ieri, incide il minor numero di tamponi effettuati: sono stati 156.872 contro i 378.202 di ieri. In calo il numero di persone ricoverate con sintomi: sono 18.345, ieri erano 18.381.

I ricoverati in terapia intensiva sono 2.524, due in più su ieri; gli ingressi giornalieri sono 109, con un decremento di 34 rispetto agli ingressi registrati ieri. le persone in isolamento domiciliare sono 410.037, in incremento di 398. Gli attualmente positivi in Italia sono 430.906; il totale di dimessi guariti è ora di 3.492.679, in crescita di 8.637 unità.

La regione con il maggior numero di nuovi casi positivi è oggi la Campania, con 1.352, seguita dalla Lombardia con +1.287, quindi il Lazio con +986, l’Emilia Romagna con +950, la Puglia con +810, la Sicilia con +772, la Toscana con +730, il Piemonte con +702.