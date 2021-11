COVID, 91 CASI A SAN SALVO: “RISPETTARE NORME, SCUOLE RESTANO APERTE”

SAN SALVO – “I numeri sono davvero importanti e in costante crescita. Attualmente a San Salvo sono 91 i positivi al Covid-19, la situazione è davvero preoccupante. Occorre subito invertire la tendenza, adottando comportamenti individuali responsabili a prescindere dagli obblighi o dai divieti di legge: uso della mascherina, distanziamento ed evitare luoghi in possono esserci assembramenti”.

A dirlo il sindaco di San Salvo, in provincia di Chieti, Tiziana Magnacca, nell’analizzare i dati che giornalmente giungono dal Dipartimento di prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti.

Il sindaco ribadisce che occorrono più prevenzione e comportamenti responsabili in quanto “sono necessari per evitare che possano arrivare provvedimenti restrittivi che isolerebbero la nostra città e ci porterebbero a vivere un altro Natale con le limitazioni agli spostamenti e alla possibilità di uscire liberamente. Per quanto riguarda la scuola le nuove normative non consentono in nessun modo le chiusure né ai sindaci né ai dirigenti scolastici. Nei protocolli ministeriali è precisato che le scuole non si chiudano, ma a seconda dei casi le varie classi vanno in didattica a distanza”.

D’altro canto non avrebbe senso tenere chiuse le scuole mentre tutto il resto è aperto. Pertanto “occorre che si adottino provvedimenti di buon senso evitando per le classi che sono in Dad le attività pomeridiane di contatto fra i bimbi, altrimenti il sacrificio insito nelle lezioni a distanza verrebbe vanificato e non si interrompono mai le catene del contagio”.