COVID: 93.157 NUOVI CASI E 375 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ ALL’11 PER CENTO

ROMA – Sono 93.157 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, contro i 99.522 di ieri e soprattutto i 137.147 di sabato scorso: una riduzione su base settimanale del 32%. Con 846.480 tamponi, quasi 40mila meno di ieri, ma un tasso di positività che cala dall’11,2% all’11%.

I decessi sono 375 (ieri 433): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 148.542.

Prosegue la discesa dei ricoveri: le terapie intensive sono 29 in meno (ieri -17) con 104 ingressi del giorno, e sono 1.411, mentre i ricoveri ordinari sono 385 di meno (ieri -324), 18.615 in tutto.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 182.618 (ieri 210.353) per un totale che sale a 9.265.708. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in netto calo, 89.801 in meno (ieri -109.886), e scendono a quota 2.128.543. Di questi 2.108.517 pazienti sono in isolamento domiciliare. I casi totali arrivano a 11.542.793.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 11.136 contagi, seguita da Veneto (+10.012), Lazio (+9.161), Campania (+8.702) ed Emilia Romagna (+8.274).