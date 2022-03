COVID: 96.365 NUOVI CASI E 197 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 15 PER CENTO

ROMA – Ancora in salita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi di Coronavirus sono 96.365, mai così tanti dall’8 febbraio scorso quando erano stati 101.864. Martedì scorso erano stati 85.288, un aumento, quindi, su base settimanale del 13%.

Ieri, sempre a fronte di una stessa percentuale di crescita, i casi Covid erano 32.573 ma come ogni lunedì il dato è falsato dai pochi tamponi del post weekend.

I tamponi processati sono 641.896 (ieri 218.216, con un tasso di positività che passa dal 14,9% al 15%.

I decessi sono 197 (ieri 119). Le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 158.101.

Le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -4, con 47 ingressi del giorno, e scendono a 455, mentre i ricoveri ordinari aumentano nettamente, 241 in più (ieri +298), come previsto a ormai due settimane dall’inizio della risalita dei contagi, e sono 8.969 in tutto.

I casi totali arrivano a 13.992.092. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 71.380 (ieri 30.870) per un totale che sale a 12.633.384. Ancora in aumento gli attualmente positivi, 25.327 in piu’ (ieri +2.456), e salgono a 1.200.607. Di questi 1.191.183 pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi di oggi è la Puglia con 12.007 contagi, seguita da Lombardia (+11.378), Lazio (+11.172), Campania (+10.788), Veneto (+8.355), Toscana (+6.778) e Sicilia (+6.726).