PESCARA – Contagi ancora in calo e l’Abruzzo comincia a credere nella zona gialla in vista delle riaperture in programma dal 26 aprile su tutto il territorio nazionale.

Sono 97 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 1 e 92 anni, emersi dall’analisi di 2.092 tamponi molecolari (e non 5.908 come comunicato in precedenza dalla Regione) e 910 test antigenici: il tasso di positività è quindi pari al 3.2%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale a 69.480.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 2.337, di età compresa tra 57 e 91 anni: 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia dell’Aquila e 1 residente in Abruzzo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 57.385 dimessi/guariti (+434 rispetto a ieri).

Del totale dei casi positivi, 17.290 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+38 rispetto a ieri), 17.772 in provincia di Chieti (+32), 17.613 in provincia di Pescara (+6), 16.064 in provincia di Teramo (+25), 552 fuori regione (-1) e 189 (-4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 21, di cui 9 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Teramo e 6 in provincia di Chieti. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 9.758 (-342 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 971.328 tamponi molecolari (+5.908 rispetto a ieri) e 384.359 test antigenici (+910 rispetto a ieri).

514 pazienti (+8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 52 (-4 rispetto a ieri con 0 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9.192 (-346 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

“La certezza assoluta non si può avere ma sono 4-5 settimane che registriamo valori da zona gialla. Negli ultimi giorni il trend dei contagi è in linea con quella classificazione, quindi, salvo disastri degli ultimi giorni o focolai di inaudita gravità che dovessero manifestarsi improvvisamente, ragionevolmente dovremmo andare verso la riapertura in giallo”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della visita del ministro della Salute, Roberto Speranza, a Teramo, si è detto ottimista anche sul ritorno in giallo dell’Abruzzo dal 26 aprile.

“Quella di oggi è stata una buona occasione che ha permesso al ministro di vedere alcune delle eccellenze del nostro territorio. L’inaugurazione di questo hub vaccinale, che a regime permetterà di garantire fino a tremila vaccinazioni al giorno, è stata la parte conclusiva della visita. Spero che il ministro possa guardare adesso con più attenzione alla proposte e alle richieste che arrivano dal nostro territorio”.

Con un’ ordinanza di venerdì scorso il presidente Marsilio, ha ridotto il numero dei comuni zona rossa da 41 a 26, tutti nell’aquilano e nel teramano. Questo a seguito della riunione dell’Unità di Crisi per analizzare le misure da adottare, dopo l’analisi dell’andamento epidemiologico settimanale

Di seguito l’elenco completo dei comuni in zona rossa da oggi e quelli che escono dalle misure restrittive.

Provincia dell’Aquila: escono dalle restrizioni i comuni di Corfinio, Pescina, Cerchio, Oricola, Pereto, Rocca di Botte, Tagliacozzo, Cappadocia, Scurcola Marsicana, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Balsorano, Civita d’Antino, Trasacco, Aielli, Poggio Picenze, Fossa, Fagnano Alto e Collepietro.

Restano in zona rossa i Comuni di: Avezzano, Celano, Carsoli, Sante Marie, Magliano dei Marsi, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Luco dei Marsi, Barisciano, Ocre, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio ne’ Vestini, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Caporciano e Navelli.

I nuovi Comuni in zona rossa sono Roccacasale e Collarmele.

Provincia di Teramo: escono dalle restrizioni i Comuni di Martinsicuro e Colonnella.

Rimane in zona rossa il Comune di Nereto mentre i nuovi Comuni che vi entrano sono Campli, Morro d’Oro, Ancarano e Mosciano Sant’Angelo oltre alle frazioni di Castelbasso, Mulano e Colle di Giorgio nel Comune di Castellalto.

Le province di Chieti e di Pescara non hanno comuni soggetti a restrizioni.