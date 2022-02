COVID: 99.522 NUOVI CASI E 433 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ ALL’11.2 PER CENTO

ROMA – Sono 99.522, contro i 112.691 di ieri e soprattutto i 143.898 di giovedì scorso: una riduzione su base settimanale di quasi il 30%. Con 884.893 tamponi, oltre 30mila meno di ieri, ma un tasso di positività che cala dal 12,3% all’11,2%.

I decessi sono 433 (ieri 414): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 148.167.

Prosegue la discesa dei ricoveri: le terapie intensive sono 17 in meno (ieri -67) con 114 ingressi del giorno, e sono 1.440, mentre i ricoveri ordinari sono 324 in meno (ieri -226), 19.000 in tutto.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 210.353 (ieri 191.938) per un totale che supera i 9 milioni e va a 9.083.090. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in netto calo, 109.886 in meno (ieri -79.396), e scendono a quota 2.218.344. Di questi 2.197.904 pazienti sono in isolamento domiciliare. I casi totali arrivano a 11.449.601.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 11.340 contagi, seguita da Emilia Romagna (+10.779), Lazio (+10.546), Veneto (+10.484) e Campania (+8.957).