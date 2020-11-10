COVID: A 81 ANNI SUONA LA FISARMONICA PER LA MOGLIE CHE NON PUO’ VISITARE IN OSPEDALE, IL VIDEO DELL’ALPINO BOZZINI FA IL GIRO DELLA RETE

10 Novembre 2020 20:44

PIACENZA – Un alpino di 81 anni ha suonato la fisarmonica per la moglie, sotto la finestra dell’ospedale di Castel San Giovanni (Piacenza) dove la donna è ricoverata e non visitabile a causa delle norme anti-Covid.

Il video è diventato immediatamente virale.




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L’alpino si chiama Stefano Bozzini, innamorato perso di sua moglie Carla, con cui è insieme da una vita.

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