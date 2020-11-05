COVID: A BARISCIANO PROROGATA CHIUSURA DELLA SCUOLA, OGGI DUE NUOVI CASI

5 Novembre 2020 21:03

BARISCIANO – Lezioni in presenza rimandate fino al 14 novembre prossimo a Barisciano .

A comunicarlo sulla sua pagina Facebook il primo cittadino, Fabrizio D’Alessandro.




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Sono intanto 16, due più di ieri, i casi registrati all’interno del territorio comunale dall’inizio della seconda ondata.

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