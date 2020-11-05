BARISCIANO – Lezioni in presenza rimandate fino al 14 novembre prossimo a Barisciano .
A comunicarlo sulla sua pagina Facebook il primo cittadino, Fabrizio D’Alessandro.
ULTIM'ORA
- 21:03 - COVID: A BARISCIANO PROROGATA CHIUSURA DELLA SCUOLA, OGGI DUE NUOVI CASI
- 20:26 - COVID: ALTRI 4 NUOVI CASI A POGGIO PICENZE, POSITIVI TOTALI A QUOTA 13
- 20:24 - museo castel del monte
- 20:18 - COVID: SCATTA COPRIFUOCO E TORNA AUTOCERTIFICAZIONE, REBUS DATI, DA REGIONI INCOMPLETI O IN RITARDO
- 19:22 - COVID PESCARA: FINITO ISOLAMENTO, STUDENTI "ROSSETTI" TORNANO IN CLASSE
- 19:15 - COVID: ARCURI, "POSTI IN TERAPIA INTENSIVA SALIRANNO A 11.307"
- 19:10 - CALCIO: VAR ANCHE IN SERIE B, SI COMINCIA DA GIRONE RITORNO
- 19:01 - COVID: BOCCIA, "LO STATO AIUTERA' TERRITORI CON MAGGIORI RESTRIZIONI"
- 18:56 - MASTERPLAN: MARSILIO, DA PROVENZANO GARANZIA RIFINANZIAMENTO PROGETTI
- 18:51 - COVID: FOCOLAIO RSA LANCIANO, 65 OSPITI ASINTOMATICI, 3 RICOVERATI IN BUONE CONDIZIONI, 2 GRAVI CON MALATTIE PREGRESSE
- 18:44 - GRECIA: FINO A 10 ANNI DI CARCERE PER CHI MALTRATTA ANIMALI, DETENZIONE MINIMA DI UN ANNO
- 18:21 - COVID: 34.505 CASI IN ITALIA, QUASI 9MILA IN LOMBARDIA, CAMPANIA AL SECONDO POSTO PER CONTAGI
Sono intanto 16, due più di ieri, i casi registrati all’interno del territorio comunale dall’inizio della seconda ondata.
Commenti da FacebookRIPRODUZIONE RISERVATA