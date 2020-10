COVID: A CASTELLALTO TUTTI NEGATIVI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA PETRICCIONE

CASTELLALTO – E’ di poco fa la comunicazione della Asl all’Istituto Comprensivo M. Hack di Castellalto-Cellino, sulla negatività di tutti i tamponi degli alunni e degli insegnanti effettuati sabato scorso alla classe della scuola primaria di Petriccione, dopo un caso di positività al Covid-19.

Il sindaco, Vincenzo Di Marco, aveva infatti disposto venerdì 16 ottobre, ai fini dell’indagine epidemiologica, la quarantena fiduciaria di una classe e dei relativi insegnanti ed ordinato l’effettuazione dei tamponi.

“L’indagine e i tracciamenti epidemiologici consentono di far rientrare la classe a scuola già da domani 20 ottobre. Si ringrazia la Asl per la collaborazione offerta e per la tempestività organizzativa manifestata – comunica in una nota il sindaco- Il virus SARS-COV-2 va prevenuto in tutte le maniere, soprattutto a scuola, che è ambito delicato e strategico per eccellenza di una comunità; per questo continueremo il nostro impegno con il massimo livello di attenzione.”

“Per adesso nelle nostre scuole di Castellalto e dell’Istituto Comprensivo – prosegue il dirigente scolastico Simona Piantieri – i protocolli di prevenzione attivati funzionano. Il risultato dei tamponi ci consente di tirare un sospiro di sollievo. Al sentimento di gioia per la ripresa dell’attività didattica in presenza, si unisce il mio pensiero di vicinanza alla persona risultata positiva, che ha evidentemente agito con un comportamento esemplare”.

