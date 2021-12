COVID: A CHIETI OBBLIGO MASCHERINE ALL’APERTO DA LUNEDI’

CHIETI – Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha firmato questa mattina l’ordinanza che prevede l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi all’aperto su tutto il territorio comunale dalle ore 00:01 di lunedì 6 dicembre 2021, alle ore 24 di venerdì 31 dicembre 2021.

“Una scelta dettata dalla necessità di tutelare la popolazione in un momento di ripresa del virus e di garantire alle attività cittadine di poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – L’ordinanza nasce da questo, confortata dal parere del Comitato di ordine e sicurezza pubblica con cui abbiamo condiviso la scelta, adottata anche in tantissime altre città italiane, specie in vista delle nuove disposizioni governative che entreranno in vigore da lunedì 6 dicembre. Non si tratta di una prescrizione, ma di una tutela, rivolta ai luoghi dove c’è la vita, non per limitarla, ma perché vi fluisca in sicurezza. A tale proposito invitiamo gli esercenti, soprattutto i ristoratori, a controllare il possesso del greenpass dei frequentatori, al fine di agevolare questa azione”.

“Restano esentati dall’obbligo di indossare il dispositivo i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e/o motoria all’aperto. Saremo felici di togliere tale premura, non appena i numeri del Covid lo consentiranno, l’ordinanza sarà efficace fino al 31 dicembre, data di scadenza dello stato di emergenza da parte del governo, salvo successive proroghe”.

“È anche un’azione di prevenzione in vista delle festività natalizie, periodo in cui i flussi di gente in città aumentano e i luoghi più frequentati possono diventare anche di rischio, senza opportuna protezione, a causa della difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale. La nostra intenzione è quella di tutelare il Natale di tutti, non a caso abbiamo messo in cantiere iniziative volte a celebrarlo, con l’ordinanza rendiamo più stringenti le tutele, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio comunale e di restare vittime di una ulteriore nuova ondata del virus”, concludono.