COVID: A GIULIANOVA POSITIVI STUDENTI TERZA MEDIA, DIDATTICA A DISTANZA PER CLASSE

GIULIANOVA – Dopo alcuni casi di positività al Coronavirus in una sezione delle medie del polo scolastico di Bivio Bellocchio la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Giulianova 1 Carmen Di Odoardo, d’intesa con il sindaco Jwan Costantini, a scopo precauzionale e in attesa di definizioni da parte della Asl, ha deciso di disporre, da domani, 3 novembre, la didattica a distanza per i ragazzi della classe interessata.

“Si informano inoltre le famiglie – si legge in una nota del Comune – che nella giornata di oggi si è provveduto alla sanificazione dell’intero plesso e che, da domani, riprenderanno le attività didattiche per tutte le altre classi”.

