COVID: A LANCIANO 147 POSITIVI, 95 A CAUSA FOCOLAIO RSA ANTONIANO

LANCIANO – Sono 147 i cittadini attualmente positivi a Lanciano, di cui 95 del focolaio della Rsa Istituto Antoniano.

A comunicarlo il sindaco Mario Pupillo: “Purtroppo crescono i contagiati. Sono molto vicino all’Istituto Antoniano e ringrazio il dotto Evandro Tascione per quello che sta facendo in questi giorni insieme a tutto il personale sanitario”.

“Servono infermieri – l’appello del primo cittadino – Il dottor Tascione ha informato Asl e ordine degli infermieri di questa urgenza per avere man forte e dare un cambio al personale rimasto e stremato dai turni. Per quanto riguarda i medici, ci sono delle disponibilità che verranno messe subito in campo, grazie all’appello diffuso due giorni fa: ora servono infermieri e che il Governo dia una deroga a chi lavora già nelle Asl per aiutare in queste situazioni di eccezionale gravità. Restiamo uniti, è importante stringerci come comunità rimanendo distanti ma non soli in questa battaglia”.

