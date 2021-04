COVID, A LANCIANO 34 POSITIVI IN DUE GIORNI: NUOVI CASI NELLE SCUOLE, TRE CLASSI IN QUARANTENA

LANCIANO – Aumentano i casi di Coronavirus a Lanciano dove si registrano diversi positivi nelle scuole primarie, con tre classi in quarantena.

A fare il punto della situazione è il sindaco Mario Pupillo: “Dalla scorsa settimana avevamo registrato un netto calo dei contagi in città. Questo martedì abbiamo avuto 2 nuovi positivi e 14 guariti, ad esempio: mercoledì e ieri invece la netta inversione di tendenza con rispettivamente 13 e 21 nuovi positivi, a fronte di 2 e 5 guariti”.

“Abbiamo diversi casi in alcune scuole primarie di Lanciano, con tre classi in quarantena, una di Eroi Ottobrini e due di Principe di Piemonte: l’attenzione è come sempre massima, soprattutto da parte dei piccoli alunni e delle maestre che fanno il possibile per rispettare i protocolli anti-contagio. Abbiamo inoltre appreso purtroppo di un decesso di un nostro concittadino di 65 anni, avvenuto all’ospedale di Chieti dopo tanti giorni di ricovero: alla famiglia giungano le più sentite condoglianze a nome mio e della città per questa grave perdita, che addolora tutta la comunità frentana”.

Il bilancio attuale è quindi di 141 positivi, quello dei decessi sale a 72, salgono anche le quarantene: “L’unica cosa che vogliamo salga senza sosta – sottolinea il primo cittadino – è il numero dei vaccinati: il centro vaccinale Palamasciangelo Lanciano, pronto da settimane, aprirà il primo maggio con una capacità di 360 vaccinazioni al giorno, al momento, ma aumentabili di tanto con l’aiuto dei volontari, degli operatori sanitari e della disponibilità dei vaccini. Questa è la nostra unica luce in fondo al tunnel”.