COVID, A LANCIANO FOCOLAI IN RSA E IN OSPEDALE: “VOGLIAMO SUBITO INFORMAZIONI CERTE DALLA ASL”

LANCIANO – Situazione delicata a Lanciano dove sono scoppiati due nuovi focolai covid, uno nella residenza per anziani Villa 900 di via per Treglio, dove risultano positivi tra personale e ospiti oltre 30 persone; il secondo nel reparto di Medicina del Renzetti, chiuso per l’opportuna sanificazione, dove oltre a 15 contagiati tra personale sanitario e pazienti, si sarebbero registrati anche dei decessi, non ancora comunicati al Comune.

A comunicarlo il sindaco Mario Pupillo, che aggiunge: “Dalla stampa apprendo che il contagio si è esteso anche al reparto di Neurologia, che è stato precauzionalmente chiuso come per la Medicina. Ieri pomeriggio ho inviato una nota formale al direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti affinché chiarisca a me e alla cittadinanza i contorni di una vicenda molto preoccupante per quello che dovrebbe essere un ospedale no-covid, come da piano aziendale è stato classificato il Renzetti. Vogliamo avere informazioni certe e puntuali, subito”.

“Per effetto delle comunicazioni ufficiali del dipartimento Prevenzione della Asl delle ultime 48 ore, dunque, i contagi risalgono a 210 dopo essere scesi fino a 186. Massima attenzione, ricordiamoci che il virus cammina sulle nostre gambe e approfitta di ogni nostra piccola distrazione. Ricordo che siamo in zona arancione e che sono vietati gli assembramenti ovunque. Rispettiamo le regole, restiamo uniti”, conclude il primo cittadino.