COVID: A L’AQUILA 104 NUOVI CASI, OLTRE 1.200 CONTAGI DA INIZIO MESE

L’AQUILA – È ancora una volta L’Aquila la località abruzzese con più nuovi casi di coronavirus: sono ben 104 quelli accertati nelle ultime ore. Nel capoluogo di regione il totale dei contagi dal primo novembre ad oggi sale a 1.244. Vale a dire che l’1,8% della popolazione ha contratto l’infezione negli ultimi 19 giorni. Al secondo posto c’è Avezzano, con 48 contagi, che fanno salire il totale dall’inizio di novembre a 497.

A Pescara i contagi recenti sono 21 (totale da inizio mese 515) e a Montesilvano 19 (330). Anche l’area metropolitana, considerando Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant’Angelo, supera i mille casi dal primo novembre ad oggi. A Teramo i nuovi casi sono 12 (574) e a Chieti 14 (264). A livello provinciale, l’incremento più consistente oggi si registra in provincia dell’Aquila: 372 i nuovi casi, che fanno salire il totale a 7.086. Un mese fa, il 19 ottobre, erano appena 1.367. Seguono il Chietino (+156, totale 4.248), il Pescarese (+72, 4-396) e il Teramano (+68, 5.702). Nel dato complessivo sono compresi anche 215 pazienti residenti fuori regione (+8) e 195 (-27) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

