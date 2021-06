COVID: A MAIORCA 700 RAGAZZI CONTAGIATI PER FESTE E CONCERTI

MAIORCA – Nonostante si registra un calo di contagi da Covid, bisogna fare sempre la massima attenzione. Sono almeno 700 i giovani contagiati in un maxi focolaio di coronavirus a Maiorca. Altri 2000 sono stati messi in quarantena preventiva una volta rientrati a Madrid. Ne dà notizia il quotidiano spagnolo El Pais, che ha seguito la vicenda degli studenti che si sono recati sull’isola per festeggiare la fine dell’anno scolastico.

I ragazzi si sarebbero contagiati, tra feste in camere d’albergo e in locali pubblici, gite in barca e un enorme concerto reggaeton nell’arena di Palma, il focolaio si è sviluppato in modo incontrollato tra i giovani che per la maggior parte non erano vaccinati.

Sono in corso le indagini per determinare la responsabilità dell’avvenuto, da parte del governo delle Isole Baleari. Nel mirino nove hotel della zona di Arenal de Llucmajor e sul concerto che è stato sospeso dalla polizia perché violava tutte le misure di sicurezza anti Covid.

Nel frattempo in Spagna oggi, domenica 27 giugno, si è liberti di non indossare negli spazi all’aperto la mascherina. Lo stesso provvedimento che domani, lundeì 28 giugno, prenderà il via in Italia.

Di solito il viaggio a Maiorca, come ricostruito da Adnkronos, include il biglietto aereo o del traghetto, oltre ai trasferimenti aeroportuali e pernottamenti in hotel di quasi una settimana. Incluse nello stesso pacchetto anche le feste in piscina, i party in barca, le attività acquatiche e sconti su alcuni eventi come il concerto reggaeton probabilmente alla base del focolaio.