COVID, A MONTORIO NIENTE CENONI A CAPODANNO: DAL COMUNE CONTRIBUTI PER I RISTORATORI

MONTORIO AL VOMANO – A pochi giorni dalla notte di San Silvestro, il Comune di Montorio al Vomano (Teramo) decide nuove strette per arginare i contagi Covid nel periodo delle feste.

“In via precauzionale, considerando l’aumento dei contagi in tutta la provincia, abbiamo deciso di vietare i cenoni dell’ultimo dell’anno nei ristoranti e di imporre la chiusura dei bar alle 22.30”, spiega il sindaco Fabio Altitonante, che annuncia l’ordinanza che firmerà nella giornata di domani.

“Abbiamo scelto un atteggiamento di massima cautela. Sappiamo che stiamo chiedendo nuovi sacrifici ai ristoratori, per questo abbiamo incontrato tutti i gestori dei locali montoriesi, che avevano previsto cenoni il 31 dicembre”.

“Grande senso di responsabilità: è questo l’atteggiamento che è prevalso a Montorio tra tutti i ristoratori. Ringrazio tutti per la comprensione. La certezza che hanno oggi gli esercenti montoriesi è che il Comune non li lascerà soli ad affrontare altri mancati incassi. Tutti coloro che hanno già affrontato spese per il cenone e avranno perdite causate da questa ordinanza riceveranno un contributo da parte del Comune”.

Un appello, infine, il sindaco lo rivolge ai cittadini: “anche nelle nostre case prestiamo attenzione, solo così torneremo presto a una vita normale, dopo tanti sacrifici e dopo le vite umane spezzate dal Covid nella nostra comunità, non possiamo permetterci oggi di agire in modo superficiale”.