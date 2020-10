COVID: A MONTORIO TAMPONI A TAPPETO, ALTRI DUE CASI, TOTALE A 137, “TRACCIAMENTO STA FUNZIONANDO”

MONTORIO AL VOMANO – Nel Comune di Montorio al Vomano si registrano a oggi 137 cittadini positivi, 2 in più rispetto all’aggiornamento precedente.

“I cittadini risultati positivi sono in isolamento fiduciario da giorni e le strategie gestionali che abbiamo messo in atto per evitare che Montorio diventasse da subito zona rossa stanno producendo al momento gli effetti sperati”, commenta il sindaco Fabio Altitonante.

“Venerdì 30 ottobre l’Asl, che stiamo supportando nell’organizzazione, per la terza volta farà un tamponamento a tappeto con modalità DriveIn, dove saranno coinvolti circa 400 cittadini – spiega il primo cittadino – In particolare, faremo il tampone a circa 100 tra bambini e ragazzi delle scuole montoriesi, dove 3 classi sono in isolamento, dopo che sono state individuate 2 positività”.

“Sarà fatto poi il tampone a circa 50 cittadini per verificare la loro negativizzazione e, quindi, la loro guarigione. Saranno fatti, infine, nuovi tamponi ai contatti diretti dei positivi emersi negli ultimi giorni, per essere sempre più precisi con le operazioni di tracciamento. In più, in accordo con il sindaco di Isola del Gran Sasso, Andrea Ianni, faremo 20 tamponi ai suoi concittadini”.

“Per creare il minor disagio possibile, i cittadini saranno suddivisi in gruppi orari, che saranno comunicati a ognuno nella giornata di domani”, conclude Altitonante.

