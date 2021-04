COVID, A PASQUA NUMERO TAMPONI AI MINIMI: 216MILA IN DUE GIORNI

ROMA – Nel weekend di Pasqua i tamponi molecolari e antigenici sono scesi in Italia a livelli minimi – quasi 113 mila domenica, meno di 103 mila a Pasquetta – e così oggi una regione, il Molise, fa registrare zero casi nelle ultime 24 ore, mentre la Lombardia ne ha appena 841 e il Lazio con il maggior numero quotidiano 1.120. Tra numeri poco significativi e affidabili visto il crollo dello screening spicca il dato dei decessi in Puglia, ben 70 registrati su 421 totali in Italia. Male anche per i vaccinati: 93.033 domenica e 161.993 ieri, dati del ministero della Salute quasi definitivi.