COVID, A PESCARA AL VIA DOMANI TERZO CICLO DI SCREENING NELLE SCUOLE

PESCARA – Il terzo e ultimo ciclo di screening anti Covid-19 nelle scuole pescaresi è in calendario per sabato 20 e domenica 21 febbraio.

Sono interessati 5.250 bambini della scuola primaria (elementari) che verranno sottoposti al test presso il Centro Fiere Danelli di via Tirino 431.

L’assessore alla pubblica istruzione e vice sindaco Gianni Santilli, nel darne annuncio, precisa che saranno operative otto linee per consentire un rapido e ordinato afflusso e tempi celeri nell’effettuazione dei tamponi. Saranno i presidi a comunicare alle famiglie gli orari di intervento.

“Rivolgo un doveroso ringraziamento – così Santilli – alla Asl e in particolare al direttore generale Vincenzo Ciamponi e alle dottoresse Rita Mazzocca e Daniela Arcieri. Il Comune di Pescara si è impegnato molto in questa misura di prevenzione che ci consente di individuare e isolare eventuali focolai di contagio, e di fare delle scuole luoghi controllati e sicuri. Per questo motivo abbiamo condotto screening diffusi che hanno interessato ragazze e ragazzi delle medie e delle superiori. Va ricordato che fino all’età di sei anni, per espresso obbligo di legge, non è possibile effettuare test”.

