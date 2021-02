COVID, A PESCARA E ALTRI 4 COMUNI PROROGATA CHIUSURA SCUOLE

PESCARA – Prorogata per un’altra settimana la chiusura delle scuole di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant’Angelo.

È quanto deciso nel corso di un vertice con la Prefettura che si è appena concluso, presenti, tra gli altri, i sindaci l’ufficio scolastico provinciale e rappresentanti della Asl.

All’origine della decisione, ci sono le valutazioni degli esperti dell’azienda sanitaria, i quali hanno sottolineato che, nonostante la zona rossa, i numeri sono in aumento, soprattutto nella fascia di età 0-19 anni.

“Domani il sindaco, ricevuto il verbale della Asl, firmerà l’ordinanza che prorogherà lo stop alle attività didattiche in presenza per una settimana, a partire da lunedì”, dice all’Ansa, al termine dell’incontro, il vicesindaco ed assessore alla Pubblica istruzione, Gianni Santilli. I sindaci degli altri comuni della provincia, in base all’evoluzione del quadro epidemiologico sul territorio, potranno disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza.

