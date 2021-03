COVID, A PESCARA MANCANO VACCINI E PERSONALE. MASCI A MARSILIO: “ACCELERARE”

PESCARA – In una lettera indirizzata al presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, a pochi giorni dall’inaugurazione del Centro vaccinale presso la struttura del Pescara Fiere di via Tirino, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha sottolineato l’urgenza “di fornire con immediatezza al centro vaccinazioni di Pescara materiale e personale medico, al fine di accelerare nell’immunizzazione della popolazione residente”.

“Non Le sfuggirà affatto – scrive Masci – che questo è il momento topico per dare un forte e decisivo impulso alla lotta contro il Covid, e agire con tempismo significa avvicinare di molto l’uscita dal tunnel della pandemia”. Il primo cittadino del capoluogo non ha nascosto la propria soddisfazione per aver “pensato, realizzato e inaugurato in tempi brevissimi un grande Centro vaccinazioni all’avanguardia, in grado di effettuare a pieno regime fino a 2.000 vaccini al giorno, dove siamo operativi senza preclusioni di orario e di giornate festive per garantire le procedure di profilassi con una cadenza che ci pone ai vertici della funzionalità e dell’efficienza”.

Dopo aver rimarcato che compito degli amministratori sia quello “di tendere la mano alla fasce più fragili e più anziane della popolazione”, e che questo impone una celerità di intervento e messa in sicurezza delle stesse senza che nulla possa essere lasciato al caso nella tempistica e nelle scale di priorità, Masci ha concluso “di essere certo che la Regione sarà convintamente al nostro fianco per far esprimere al Centro vaccinazioni tutte le sue potenzialità e, da subito, la sua funzionalità a pieno regime”.

Sul Centro vaccinale di Pescara si è concentrata anche l’attenzione mediatica nazionale per la rapidità con cui è stato allestito, ma anche perché entrato fin da subito in attività. L’auspicio, ora, è la fornitura dei vaccini in un numero tale da soddisfare le aspettative di tutti i pescaresi.