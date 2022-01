COVID, A PESCARA MUORE 45ENNE NON VACCINATO: RICOVERATO DIVERSI GIORNI DOPO COMPARSA PRIMI SINTOMI

PESCARA – Un 45enne residente in un comune dell’area metropolitana pescarese è morto all’ospedale di Pescara, dove era ricoverato in terapia intensiva, per le conseguenze di una grave polmonite bilaterale dovuta al Covid-19.

L’uomo, che non era vaccinato, era risultato positivo una decina di giorni fa: a metà della scorsa settimana il ricovero in ospedale e ieri il decesso.

Dalla Asl non forniscono ulteriori dettagli circa il tipo di cure fornite nei giorni prima del ricovero e in che condizioni sia arrivato in ospedale.

Alla Asl, scrive l’Ansa, sottolineano che il 45enne era in “buone condizioni di salute e non aveva patologie pregresse”, ma la gravissima polmonite non gli ha lasciato scampo, uccidendolo il pochi giorni. Si tratta di una vicenda che “avrebbe sicuramente avuto un epilogo diverso se il paziente fosse stato vaccinato”, sostengono dall’azienda sanitaria.