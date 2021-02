COVID: A PESCARA PARTE CAMPAGNA VACCINALE NEL PADIGLIONE BECCI, STRUTTURA A DISPOSIZIONE DELLA ASL

PESCARA – La Asl di Pescara sceglie il padiglione Becci per la somministrazione dei vaccini agli ultraottantenni, facendosi carico, si legge nella nota ufficiale pervenuta in Camera di Commercio, di reperire nel medio periodo altre strutture per l’attività di profilassi pubblica.

La struttura al Porto Turistico “Marina di Pescara” sarà utilizzata dal personale sanitario, dal 19 febbraio al 30 aprile, ad orario continuato, dalle 8 alle 20.

“Siamo fieri di mettere a disposizione il nostro padiglione per una causa così importante. Per porre le basi alla ripresa economica, è necessario vaccinare il maggior numero delle persone, consentendo lo svuotamento degli ospedali ed il ripristino della sicurezza. Non possiamo più permetterci di chiudere le attività ogni 15 giorni: è necessaria una strategia di azioni immediate ma durature nel tempo” commenta il presidente Gennaro Strever.

I dati che arrivano in Camera di Commercio, come più volte denunciato dall’ente, riflettono un quadro imprenditoriale grigio ed indifeso: per la prima volta si registrano due stop particolarmente significativi per il territorio.

Il primo riguarda la “nuova impresa” con le chiusure che si attestano su 2.047 e le nuove iscrizioni crollate a 1.840: dopo anni in positivo, si registra un saldo negativo con 207 chiusure in più rispetto alle nuove aperture.

Stesso andamento per le imprese femminili che registrano una brusca frenata: la provincia di Chieti che, a luglio scorso, con un numero di imprese pari al 28,8% del totale, risultava la terza provincia più rosa di Italia, oggi è una delle province che, più di altre, ha subito una battuta di arresto, registrando una variazione del -1,02%,

Conclude Strever: “La salute è il cardine dell’economia: bisogna fare subito e bene. Il 30 per centro delle attività legate a turismo e commercio rischia il fallimento. L’export abruzzese, voce florida della nostra economia, ha subito una contrazione del 14%. Non possiamo andare oltre: è il momento di scendere in campo con tutte le nostre forze.”

