COVID, A PIZZOLI CHIUSE TUTTE LE SCUOLE: ATTESE NUOVE RESTRIZIONI

PIZZOLI – Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a partire da domani, 5 marzo, e fino a nuovo provvedimento.

L’ordinanza è stata firmata dal sindaco di Pizzoli (L’Aquila), Gianni Anastasio, a seguito dei numerosi casi di positività al Covid tra gli alunni che frequentano i plessi scolastici del territorio comunale.

“In una settimana abbiamo visto crescere in maniera esponenziale il numero dei contagi, al momento i positivi sono 68, al netto di quelli che saranno i risultati dei tamponi ai ragazzi e personale scolastico per un numero complessivo di circa 250 tamponi. È chiaro che all’esito dei risultati si appesantirà ancora di più una situazione già complessa che ha fatto superare il limite del rapporto percentuale dell’1.1 tra il numero delle persone positive e quello dei cittadini residenti”.

Dati che potrebbero portare a “misure più restrittive per il nostro comune”, spiega il primo cittadino non escludendo, quindi, un’ordinanza di zona rossa per il comune di Pizzoli.

