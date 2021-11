COVID: A PRATOLA PROF POSITIVO A SCUOLA, 8 CLASSI IN QUARANTENA, A PESCARA CONTAGI E ALUNNI IN DAD

L’AQUILA – Il covid torna a scuola, con contagi e quarantene di intere classi.

All’Itis di Pratola Peligna, gli studenti di otto classi sono in attesa di tamponi dopo che un docente, allenatore di una squadra agonistica, si è presentato a lezione nonostante fosse in attesa dell’esito del test, che successivamente si è rivelato positivo. L’uomo nelle ore precedenti aveva avvertito dolori muscolari ed è per questo che aveva deciso di fare il tampone.

A Pescara 60 bambini di tre classi della scuola primaria Ennio Flaiano sono state poste precauzionalmente in Dad a seguito delle positività di una insegnante e alcuni alunni.

Inoltre contagi si sono registrati nei licei Da Vinci, D’Annunzio e Galilei, oltre agli istituti Volta e Acerbo.

Due classi in quarantena anche a Loreto Aprutino,