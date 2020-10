COVID: A ROSETO DEGLI ABRUZZI SALE A 21 IL NUMERO DI POSITIVI

ROSETO – Sale a 21 il numero delle persone positive al covid-19 a Roseto degli Abruzzi (Teramo)

In una nota il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, “la ASL di Teramo comunica che sono emerse positività a carico di tre ulteriori residenti nella nostra Città; il numero ufficiale sale così a 21 persone positive, che si trattengono a domicilio monitorate dai sanitari non avendo gravi sintomi.”

“Ricordo che dobbiamo fare tutto il necessario mantenendoci a distanza dagli altri e indossando la mascherina.

Evitiamo anche di ospitare troppe persone in casa , e se non possiamo evitarlo, indossiamo e facciamo indossare la mascherina. Non avviciniamo troppo i nostri anziani, giacchè sono più vulnerabili.”

Download in PDF©