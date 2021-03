COVID, A SANTE MARIE MINUTO DI SILENZIO PER GIORNATA NAZIONALE VITTIME

SANTE MARIE – In occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus l’amministrazione comunale di Sante Marie e la protezione civile comunale hanno osservato un minuto di silenzio, in concomitanza dell’arrivo a Bergamo del presidente del consiglio dei ministri, Mario Draghi, al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta.

Il maestro Luca De Iuliis, musicista dell’orchestra Sinfonica Abruzzese e docente di musica al Liceo Musicale dell’Aquila ha suonato con la sua tromba Il Silenzio.

Un momento solenne che ha visto la partecipazione del sindaco Lorenzo Berardinetti dell’assessore Simonetta Lattanzi e i volontari della Protezione civile.

“Sono state messe a dimora delle piantine di primule, simbolo della campagna vaccinale, per trasmettere un messaggio di serenità e rinascita e per onorare l’impegno degli operatori sanitari”, il commento dell’assessore Lattanzi.