COVID: A SILVI IN ISOLAMENTO SEI CLASSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PASCOLI”

6 Novembre 2020 15:00

SILVI – Altre classi in quarantena causa Covid a Silvi (Teramo).

Si tratta, in particolare, della classi 1^C, 2^D e 3^F, della scuola secondaria “Bindi” e delle classi 1^A, 3^A e 5^a della primaria “San Silvestre”. Entrambi plessi appartengono all’Istituto comprensivo “G. Pascoli”.




ULTIM'ORA

A predisporre la chiusura, “fermi restando i provvedimenti statali e regionali vigenti e fatta santa l’adozione assunti dalla Asl di Teramo”, il sindaco Andrea Scordella, con apposita ordinanza.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA

Download in PDF©






Articoli correlati:

Ti potrebbe interessare:


Gli articoli più letti in queste ore:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!