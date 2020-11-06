COVID: A SILVI IN ISOLAMENTO SEI CLASSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PASCOLI”

SILVI – Altre classi in quarantena causa Covid a Silvi (Teramo).
Si tratta, in particolare, della classi 1^C, 2^D e 3^F, della scuola secondaria “Bindi” e delle classi 1^A, 3^A e 5^a della primaria “San Silvestre”. Entrambi plessi appartengono all’Istituto comprensivo “G. Pascoli”.
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A predisporre la chiusura, “fermi restando i provvedimenti statali e regionali vigenti e fatta santa l’adozione assunti dalla Asl di Teramo”, il sindaco Andrea Scordella, con apposita ordinanza.