COVID ABRUZZO: 1.006 NUOVI CASI, 439 GUARITI E 9 DECESSI. DA LUNEDI’ REGIONE TORNA IN ZONA BIANCA

L’AQUILA – Sono 1.006 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 2 mesi e 97 anni, emersi dall’analisi di 2.906 tamponi molecolari e 7.898 test antigenici (648 dei quali risultati positivi).

Nove i deceduti, di età compresa tra 63 e 92 anni: 3 in provincia di Chieti, uno in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila, 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

Altri 439 i guariti, che portano il totale a 201.458, 64.603 gli attualmente positivi (+558), 300 ricoverati in area medica (-12), 14 in terapia intensiva (+1), 64.289 in isolamento domiciliare (+569).

Dei nuovi casi 260 fanno riferimento alla provincia di Chieti, 250 a quella dell’Aquila, 231 a quella di Teramo, 223 a quella di Pescara, 16 fuori regione e 26 in accertamento.

Intanto, alla luce dei dati della Cabina di Regia, Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento passano in area bianca.

Lo rende noto il ministero della Salute.

Il cambio di colori scatterà da lunedì 7 marzo. Abruzzo e Piemonte, dopo essere state in area arancione, erano tornate in giallo lo scorso 21 febbraio.

Si aggiungono così a Basilicata, Campania, Lombardia, PA Bolzano, Umbria e Veneto, già in bianco. Tutte le altre regioni sono in zona gialla.