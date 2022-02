COVID ABRUZZO: 1.080 CASI, 3.231 GUARITI E 10 DECESSI. RICOVERI IN AUMENTO, STABILI INTENSIVE

PESCARA– Sono 1.080 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 3 mesi e 100 anni, emersi dall’analisi di 2.630 tamponi molecolari e 8.176 tes antigenici (576 dei quali risultati positivi): il tasso di positività è pari al 9.99%.

Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale così a 232.079.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi – di età compresa tra 64 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, uno in provincia di Pescara, 3 in provincia dell’Aquila, uno risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl – e sale a 2.846.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 113.400 dimessi/guariti (+3.231 rispetto a ieri).

510 pazienti (+9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 34 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 115.289 (-2.172 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 49.434 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+257 rispetto a ieri), 63.914 in provincia di Chieti (+335), 55.078 in provincia di Pescara (+269), 57.203 in provincia di Teramo (+169), 2.984 fuori regione (+21) e 3.466 (+27) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 115.833 (-2.163 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 77.192 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.