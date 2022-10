COVID ABRUZZO: 1.200 NUOVI CASI, RICOVERI IN CALO

L’AQUILA – Sono 1.200 i nuovi casi di Coronaviurs registrati in Abruzzo nelle ultime ore, emersi dall’analisi di 1.306 tamponi molecolari e 4.888 test antigenici.

Un decesso, risalente ai giorni scorsi, 547.689 i guariti (+17.658 per riallineamento), 17.012 gli attualmente positivi (-16.459) di cui 155 ricoverati in area medica (-4) e 1 in terapia intensiva (+1).

Dei nuovi positivi 317 sono residenti in provincia di Chieti, 312 in quella dell’Aquila, 279 in quella di Pescara, 258 in quella di Teramo, 20 fuori regione, 14 in accertamento.