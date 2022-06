COVID ABRUZZO: 1.282 NUOVI CASI E 628 GUARITI, RICOVERI IN CALO

PESCARA – Sono 1.282 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, emersi dall’analisi di 2.137 tamponi molecolari e 4.774 test antigenici

Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 420.836.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso – una 94enne della provincia di Teramo – e sale a 3.371.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 396.876 dimessi/guariti (+628 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 20.589 (+653 rispetto a ieri). Di questi, 107 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Del totale dei casi positivi, 87.789 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+333 rispetto a ieri), 119.985 in provincia di Chieti (+329), 97.445 in provincia di Pescara (+246), 103.315 in provincia di Teramo (+278), 8.240 fuori regione (+30) e 4.062 (+66) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.