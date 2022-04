PESCARA – Sono 762 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 5 mesi e 96 anni, emersi dall’analisi di 1.361 tamponi molecolari e 4.481 test antigenici (680 dei quali risultati positivi): il tasso di positività è pari al 13.04%.

Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale così a 321.720. Dei positivi odierni, 680 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi – di età compresa tra 70 e 89 anni, 4 in provincia di Teramo, uno in provincia di Chieti, uno in provincia dell’Aquila, uno in provincia di Pescara, mentre 2 casi risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle Asl – e sale a 3.112.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 275.928 dimessi/guariti (+1.346 rispetto a ieri).

309 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 13 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 42.358 (-590 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 69.412 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+108 rispetto a ieri), 89.147 in provincia di Chieti (+254), 73.946 in provincia di Pescara (+244), 80.572 in provincia di Teramo (+139), 6.807 fuori regione (+14) e 1.836 (+3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 42.680 (-593 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 5.841 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.

Lo stato d’emergenza è finito, ma la la pandemia no. Il numero di vittime continua ad essere alto, come pure quelle dei ricoveri.

In base ai dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), l’occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di ‘area non critica’ da parte di pazienti Covid è ferma al 15% in Italia (un anno era al 43%) ma cresce in 7 regioni, arrivando a superare il 20% in 7 regioni: tra queste anche l’Abruzzo, con un più 22%, e lo stesso accade in Umbria (40%), Calabria (32%), Basilicata (27%), Sicilia (26%), Marche (23%), Puglia (23%). L’occupazione delle terapie intensive, invece, è stabile al 5% in Italia, mentre esattamente un anno segnava il 41%, ma raggiunge il 10% in Calabria e il 12% in Sardegna.

Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, “sarebbe antistorico affrontare la pandemia come abbiamo fatto due anni fa. Ora non siamo più in una fase di emergenza, ma servono ancora prudenza e gradualità, bisogna lavorare per rafforzare il Servizio sanitario nazionale, dobbiamo continuare a usare la mascherina, occorrono cautela e attenzione”.

Intanto per la terza decade di aprile è in programma una valutazione relativa all’uso delle mascherine, per decidere come orientarsi a partire del primo maggio, data attualmente prevista per la fine dell’obbligo di indossarle nei luoghi chiusi, ha detto il ministro della Salute: “Continuo a considerare le mascherine fondamentali. In questo momento sono obbligatorie al chiuso e – ha detto il ministro – ne valuteremo l’utilizzo nella terza decade di aprile, per capire bene quali scelte compiere dal primo maggio”.

Ed è attesa la prossima settimana un’indicazione condivisa della Commissione Europea sulla quarta dose del vaccino anti-Covid: “Sulla quarta dose penso che a livello eurpeo abbiamo fatto una scelta giusta: martedì – ha detto il ministro – c’è stata la riunione dei ministri della Salute e, su mia proposta, la Commissione Europea la prossima settimana darà un’indicazione condivisa. Tutti i Paesi, come sempre avviene, stanno studiando e stanno approfondendo i dati. Si rischiava che ognuno decidesse una cosa diversa”.