L’AQUILA – Sono 1.360 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 6 mesi e 95 anni, emersi dall’analisi di 3.956 tamponi molecolari e 8.186 test antigenici (919 dei quali risultati positivi).

Due i decessi recenti, un 80enne della provincia di Chieti e un altro risalente ai giorni scorsi

Altri 651 i guariti, che portano il totale a 244.599 dall’inizio dell’emergenza

Gli attualmente positivi sono 29.604 (+704), 257 i ricoverati in area medica (+12), 12 in terapia intensiva (-1), 29.335 in isolamento domiciliare (+693).

Dei nuovi positivi 380 sono residenti in provincia di Chieti, 370 in quella di Teramo, 285 in quella dell’Aquila, 254 in quella di Pescara, 26 fuori regione e 42 in accertamento.

in Abruzzo continua a salire l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, in aumento da sei giorni dopo settimane in costante discesa.

Il parametro torna a superare quota 600 dopo dieci giorni e arriva a 615.

In crescita anche il totale dei nuovi casi su base settimanale, che è pari a 7.882 unità: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è del +11,23%. Il dato torna a salire dopo oltre un mese e mezzo in rapida riduzione.

A livello territoriale, sul fronte contagi la situazione è in peggioramento ovunque. L’incidenza settimanale dei nuovi casi per centomila abitanti è pari a 641 nella provincia dell’Aquila, a 621 nel Teramano, 570 nella provincia di Chieti e 536 nel Pescarese. La crescita più significativa è quella della provincia dell’Aquila, che solo ieri aveva un’incidenza pari a 598.