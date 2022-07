COVID ABRUZZO: 1.393 CASI E 1 MORTO. IN ITALIA DA INIZIO PANDEMIA 170MILA MORTI E 20 MILIONI CONTAGI

PESCARA – Oggi in Abruzzo 1393 nuovi positivi e 1 deceduto (risalente ai giorni scorsi).

I guariti sono 752, con gli attualmente positivi che si attestano a 48.238 attualmente positivi (+640).

Di essi sono 284 i ricoverati in area medica (+4) e 12 in terapia intensiva (+2). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (212), Chieti (355), Pescara (354), Teramo (323), fuori regione (47), in accertamento (102).

Intanto l’ultimo bollettino epidemiologico dell’Iss di sabato 30 luglio che certifica il superamento della soglia dei 20 milioni di contagi in Italia e l’alto numero di decesso ormai vicini ai 170mila che pone l’Italia all’ottavo posto mondiale in termini di morti per Covid in valori assoluti e al 24° in rapporto alla popolazione.

Fra l’11 e il 24 luglio, sono stati segnalati 1.105.799 nuovi casi, di cui 738 deceduti.

In crescita il fenomeno delle reinfezioni che hanno raggiunto il 12,6% dei nuovi contagi per un totale di oltre 870mila casi da agosto 2021 ad oggi.

Dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 139.411.890 dosi di vaccino, di cui 1.641.681 di quarte dosi.

Resta alta a copertura dal rischio di malattia severa che è pari a 66% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 68% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e 70% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni per salire al 85% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.

Dal 24 agosto 2021 al 27 luglio 2022 sono stati segnalati 873.791 casi di reinfezione, pari a 5,4% del totale dei casi notificati nello stesso periodo.

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati nella stessa settimana risulta pari a 12,6%, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente del 12,1%,