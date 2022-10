COVID ABRUZZO: 1.889 NUOVI CASI, 765 GUARITI E 5 DECESSI

PESCARA – Sono 1.889 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo nelle ultime ore, emersi dall’analisi di 1.181 tamponi molecolari e 7.076 test antigenici, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 563.661.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi – di età compresa tra 83 e 90 anni, uno dei quali risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl – e sale a 3.676.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 528.147 dimessi/guariti (+765 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 31.838 (+1118 rispetto a ieri). Di questi, 148 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; uno (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Del totale dei casi positivi 650 sono residenti in provincia di Chieti, 423 in quella di Pescara, 412 in quella dell’Auqila, 354 in quella di Teramo, 21 fuori regione, 28 in corso di accertamento.